3 jeunes inspirants qui changent le monde

Découvrez les portraits de trois vingtenaires inspirants qui s’engagent au quotidien crédit photo : Getty images

Ils ont moins de 30 ans et consacrent toute leur énergie à la défense de causes qui leur tiennent à cœur : santé, sécurité routière, environnement, alimentation saine… Portrait de trois millenials inspirés et inspirants déterminés à faire bouger les choses.

Justine Hutteau, co-fondatrice de Respire, marque de beauté green et clean

En 2016, Justine Hutteau est étudiante à HEC Montréal et partage sa passion de la course à pied avec sa communauté Instagram. Le déclic se produit lorsqu’on lui détecte une tumeur bénigne à la poitrine et que les médecins la mettent en garde contre la toxicité de certains produits, dont les sels d’aluminium présents dans la plupart des déodorants.

La jeune femme se met alors en quête d’un déodorant sain, naturel et efficace pour sa pratique sportive. Ne trouvant pas de produit qui lui convienne, elle décide de le créer elle-même. Elle s’associe à Thomas Meheut, ancien étudiant d’HEC Paris, et lance sa campagne de crowdfunding en 2018, à tout juste 23 ans. Grâce à la puissance de sa communauté Instagram, le succès est immédiat.

Depuis sa création, Respire a vendu plus de 2 millions de produits. La gamme s’est diversifiée et inclut désormais crème solaire, shampoing et nettoyant visage solides, crème visage ou dentifrice composés de 95% d’ingrédients naturels, tous fabriqués en France. «Sensibiliser les femmes et les hommes sur les produits mis sur la peau, les ingrédients toxiques à éviter, c’est la raison de mon travail: je veux faire avancer le mouvement» explique Justine Hutteau.

Cédric Meston, co-fondateur de la foodtech Les Nouveaux Fermiers

«Une lourde empreinte écologique de l’élevage, responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre et de 63% de la déforestation en Amazonie. Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’élevage représentent plus que la consommation de carburant des transports. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas!» Dès la page d’accueil du site Les Nouveaux Fermiers, le ton est donné.

Fondé en 2019 par deux ingénieurs, Cédric Meston et Guillaume Dubois, Les Nouveaux Fermiers est le leader made in France d’alternatives végétales à la viande. La foodtech propose des produits composés en moyenne de 5 ingrédients comme le blé, le pois, les fèves ou le soja qui reprennent les codes de la viande en goût, odeur et texture.

Des produits bons pour l’environnement, pour la santé et pour nos palais. «Notre assiette est le levier le plus puissant pour sauver la planète» affirment les deux dirigeants. «Nous faisons ce que nous pensons être juste, même si cela demande de changer ses habitudes, sa façon de consommer ou de produire». Lauréate du prix Act For Food 2020, la jeune pousse affirme émettre 17 fois moins de CO2 qu’un producteur de viande classique et revendique une croissance de 30% par mois. Un succès qui a valu à Cédric Meston de figurer dans le prestigieux classement 30 Under 30 du magazine Forbes.

Pauline Déroulède, objectif Paris 2024

La vie de Pauline Déroulède bascule en octobre 2018 lorsque, garée sur le trottoir avec son scooter, elle est fauchée par un automobiliste et doit être amputée de la jambe gauche. Très vite, la jeune femme se fixe un défi de taille: participer aux Jeux Paralympiques de 2024. «Le sport a toujours été un moteur pour moi, et l’est devenu encore plus après l’accident. Dès que j’ai pu remarcher, j’ai voulu reprendre le dessus. Le sport m’a sauvé. Et cet objectif me tire vers le haut». Après une rencontre décisive avec Stéphane Houdet, numéro 1 français en tennis-fauteuil et vainqueur de 23 titres du Grand Chelem, elle débute son entraînement dans les Yvelines.

En parallèle de son objectif sportif, Pauline s’investit dans la Sécurité routière. Renversée par un conducteur nonagénaire, elle milite activement pour faire évoluer la loi et mettre en place des tests d’aptitude réguliers au permis de conduire. Très engagée, elle a rencontré l’ancien ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner et est en contact avec la déléguée interministérielle à la sécurité routière et effectue régulièrement des réunions de travail avec des députés. «Je veux que mon accident soit utile à d‘autres» confie cette battante.

Entrepreneurs, des levées de fonds marquantes en 2021 Les levées de fonds records se succèdent pour les entreprises de la FrenchTech. En septembre 2021 la plateforme de «fantasy football» Sorare a explosé les compteurs en récoltant 680 millions de dollars, soit 580 millions d’euros. À la même période Mirakl, qui propose des solutions permettant aux acteurs B2B et B2C de déployer une marketplace, a réuni 555 millions de dollars. Contentsquare, spécialiste de l’analyse du fonctionnement de sites web et d’applications et Dataiku, experte en traitement des données, ont levé respectivement 500 et 400 millions de dollars, suivies par le spécialiste de la sécurisation des cryptomonnaies Ledger avec 380 millions de dollars. À noter également les belles performances des plateformes de e-commerce ManoMano (355 millions de dollars) et BackMarket (276 millions d’euros qui lui ont permis de rejoindre le club très fermé des licornes).

