Péages : Vinci Autoroutes augmente ses tarifs de 2,7% le 1er février

C'est la hausse "la plus faible du secteur", a assuré Vinci Autoroute, en dévoilant mercredi 25 janvier. une augmentation de 2,7% des tarifs des péages sur son réseau, le 1er février

La hausse annuelle des péages d'autoroutes intervient traditionnellement chaque 1er février. Fin novembre Clément Beaune, alors ministre délégué aux Transports, avait assuré qu'elle serait "inférieure à 3%" en moyenne en 2024.

Vinci, qui gère via différentes sociétés 4.443 km d'autoroutes en France , est le plus important concessionnaire du secteur. Ses concurrentes n'ont pas encore dévoilé leurs tarifs, qui doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel après homologation par les pouvoirs publics. "Le 1er février, le prix des péages autoroutiers augmentera de 2,7% en moyenne sur le réseau Vinci Autoroutes, soit une hausse un point inférieure à l'inflation de référence , et qui sera la plus faible du secteur", a affirmé la société dans un communiqué.

Une protection pour les trajets domicile-travail

Outre l'inflation, qui a atteint 3,87% sur la période de référence (12 mois glissants clos fin octobre 2023), la hausse des tarifs des autoroutes est calculée sur la base des plans d'investissement des sociétés concessionnaires. Vinci avait affirmé en novembre que la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance , dont les autoroutes, prévue dans le budget 2024, allait se traduire par une hausse de 5% des péages, ce qu'avait réfuté à l'époque Clément Beaune.

Mercredi, Vinci Autoroutes met en avant le fait que " la majorité des trajets du quotidien n'augmenteront pas" cette année sur ses réseaux. Selon l'entreprise, "80% des trajets de moins de 30 km, et 60% des trajets de moins de 50 km, ainsi que l'ensemble des itinéraires de contournement de 35 agglomérations desservies par le réseau Vinci Autoroutes bénéficieront de cette mesure en faveur des déplacements du quotidien — domicile-travail notamment".

En outre, les abonnés à une offre spécifique de badge de télépéage Ulys "pourront bénéficier d'une réduction de 30% sur la totalité des trajets de leur itinéraire préférentiel, dès 10 allers-retours effectués dans le mois, sans limitation de kilométrage", a souligné Vinci.