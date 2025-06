Pas de baisse des taux d'intérêt de la Fed en vue, Trump sûrement déçu

information fournie par Reuters • 18.06.2025 • 00:00 •

par Caroline Valetkevitch La Bourse de New York a fini en baisse mardi face aux craintes suscitées par la poursuite du conflit entre Israël et l'Iran, et une éventuelle implication des Etats-Unis, et de piètres indicateurs macroéconomiques américains. L'indice ... Lire la suite