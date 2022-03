Économie française : ondes de choc

Troisième producteur mondial d'aluminium, la Russie exportait une partie de sa production en Europe, où le cours a grimpé à 4.000 dollars la tonne. (© AFP)

Le conflit russo-ukrainien a un double impact sur les prix et l’activité des entreprises.

Avec la guerre qui fait rage en Ukraine, les scénarios (relativement) optimistes du début d’année sont désormais caduques, pour ne pas dire réduits à néant.

«Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ce pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée», a ainsi prévenu, le 2 mars, le président de la République. Ajoutant : «Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz et des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat.»

Embargo américain sur le pétrole et le gaz russes

De fait, le prix du baril de Brent a quasiment doublé en seulement 3 mois et se rapproche désormais de son record historique de juillet 2008 (147,50 dollars). Le cours du gaz naturel, de son côté, s’est enflammé jusqu’à 345 euros le mégawattheure. Et l’aluminium a dépassé pour le première fois le seuil des 4.000 dollars la tonne.

Sans parler du nickel, propulsé à des niveaux stratosphériques (plus de 100.000 dollars la tonne !), au point que le London Metal Exchange a suspendu les échanges, mardi 8 mars. Et ce n’est pas l’embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes, décrété mardi par le président Joe Biden, qui va permettre d’inverser