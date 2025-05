Amazon : le transport de colis par TGV prend de l'ampleur

En 2025, plus de 500.000 paquets devraient être acheminés à grande vitesse, à raison de deux allers-retours par jour, et d'un millier de colis par train environ.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Amazon a annoncé mardi 13 mai avoir récemment lancé le transport de colis par TGV entre Lyon et Paris, et vise plus de 500.000 paquets pour 2025, avec l'objectif de monter en cadence et d'élargir la carte des trajets.

Dans la locomotive

"Amazon et le groupe Rail Logistics Europe (RLE), (..) du groupe SNCF, annoncent une première dans les opérations européennes d'Amazon: le transport de colis par TGV", indiquent les deux entreprises dans un communiqué. Le transport de colis Amazon par TGV est effectif depuis octobre dernier, après une phase d'expérimentation.

Les colis sont placés dans une soute fermée du TGV, située dans la locomotive. Ces espaces étaient jusqu'à présent peu utilisés, hormis pour du transport de journaux, ou de médicaments urgents, a détaillé lors d'un point presse Daniel Lebreton, directeur général délégué en charge du Commerce chez VIIA (groupe Rail Logistics Europe). "C'était déjà une activité qui existait, mais qui se renforce et même s'accélère sous l'initiative d'Amazon", a-t-il souligné. En 2025, plus de 500.000 paquets devraient être acheminés à grande vitesse, à raison de deux allers-retours par jour, et d'un millier de colis par train environ. "Il n'y a pas d'impact du tout sur le voyageur", a encore assuré M. Lebreton.

Côté Amazon, "ce système de transport rapide permet d'étendre la plage de commandes chez le client qui peut commander plus tardivement sur une journée", a précisé Olivier Pellegrini, directeur opérations Europe - Développement Durable et Emballages pour Amazon, lors du point de presse. L'entreprise met également en avant la réduction des émissions de CO2 liées au transport par rail plutôt que par camion, sans toutefois la quantifier.

Amazon assure ainsi avoir déjà, grâce aux autoroutes ferroviaires - qui embarquent les camions directement sur les trains - reliant la frontière espagnole au nord de la France, "doublé la part du ferroviaire dans ses transports dans l'Hexagone depuis 2022", selon un communiqué.

Amazon et RLE travaillent désormais à étendre leur collaboration: "la demande qui nous est formulée, elle est à la fois de charger, si possible, un petit peu plus de colis dans chaque train, ensuite d'essayer de faire un peu plus de départs par jour", a détaillé Daniel Lebreton. Avec en ligne de mire l'ouverture d'autres axes, "en France, et peut-être même transfrontaliers", potentiellement vers l'Espagne, le Benelux, ou encore l'Allemagne, a-t-il ajouté.