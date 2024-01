information fournie par So Foot • 25/01/2024 à 11:59

Zvonimir Boban quitte l’UEFA

Des politiques qui font de la politique, étonnant.

Alors que le 48 e Congrès ordinaire de l’UEFA doit se tenir à Paris ce 8 février, Zvonimir Boban vient de lui donner une saveur différente. L’ancien international croate (51 sélections) accuse en effet Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, de vouloir briguer un nouveau mandat, ce qui va à l’encontre des lois actuelles (deux réélections au maximum). Dans une lettre adressée au journal L’Équipe , l’ancien Milanais (1991-2001) reproche à Čeferin (élu en 2016) de ne plus être le président qu’il avait promis d’être. « Bien que je lui aie exprimé ma désapprobation totale, le président de l’UEFA estime qu’il n’existe pas d’obstacles légaux aux modifications qu’il propose, ni de problème éthique ou moral, et souhaite aller au bout de sa démarche pour favoriser ses aspirations personnelles. […] C’est lui qui avait présenté et incarné des réformes en 2017, afin d’empêcher cette possibilité. Qu’il tourne le dos à ces valeurs échappe à toute compréhension. », se lamente le désormais ancien directeur du football européen.…

