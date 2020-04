Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: L'activité du secteur privé s'est effondrée en mars avec le coronavirus Reuters • 03/04/2020 à 10:53









ZONE EURO: L'ACTIVITÉ DU SECTEUR PRIVÉ S'EST EFFONDRÉE EN MARS AVEC LE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - L'activité économique de la zone euro s'est effondrée en mars face aux mesures prises pour contenir la pandémie de coronavirus qui ont conduit les gouvernements de toute la région à fermer de vastes pans de leurs économies. L'indice composite PMI auprès des directeurs d'achat calculé par IHS Markit a chuté à un niveau record de 29,7 en mars selon sa version définitive, contre 51,6 en février et 31,4 annoncé en estimation flash. Cela constitue de loin la plus forte baisse sur un mois depuis le début de l'enquête en juillet 1998. "Les données indiquent que l'économie de la zone euro se contracte déjà à un taux annualisé proche de 10%, et que le pire est inévitablement à venir dans un avenir proche", a déclaré Chris Williamson, économiste chez IHS Markit. À l'instar du secteur manufacturier, l'activité dans le secteur des services est quasiment à l'arrêt. L'indice PMI a chuté à 26,4 en mars, contre 52,6 en février et une estimation flash de 28,4. "Le secteur des services subit actuellement les conséquences particulièrement graves de l'épidémie de COVID-19, les voyages, le tourisme, les restaurants et autres activités de loisirs étant tous durement touchés par les mesures de confinement du virus", a relevé Chris Williamson. (Bureaux européens de Reuters)

