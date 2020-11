Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: Baisse inattendue de la production industrielle Reuters • 12/11/2020 à 11:43









ZONE EURO: BAISSE INATTENDUE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE BRUXELLES (Reuters) - La production industrielle dans la zone euro a diminué de façon inattendue en septembre, principalement en raison d'une forte baisse de la production de biens de consommation durables, le trimestre s'achevant ainsi sur une note négative. L'office statistique de l'Union européenne Eurostat a annoncé jeudi que la production industrielle avait diminué de 0,4% d'un mois sur l'autre dans les 19 pays partageant l'euro, soit une baisse de 6,8% par rapport au même mois l'an dernier. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 0,7% d'un mois sur l'autre et une baisse de 5,8% seulement en rythme annuel. Il s'agit du quatrième mois consécutif de dégradation de la tendance pour la production industrielle, qui avait affiché en mai un rebond de 12,5%. La production de biens de consommation durables, comme les téléviseurs ou les machines à laver, qui avait apporté la plus forte composante à la croissance des mois précédents, a reculé de 5,3% en septembre. La production d'énergie a également diminué, accusant une baisse de 1,0% par rapport à août. Toutes les autres catégories sont restées en croissance en septembre, notamment les biens de consommation non-durables, tels que les vêtements, en hausse de 2,1%. Les plus fortes baisses mensuelles ont été enregistrées en Italie, en Irlande et au Portugal. En glissement annuel, le seul pays de la zone euro dont la production a augmenté est le Portugal. L'Irlande a enregistré la plus forte chute (-13,6%), suivie par l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, trois pays où la baisse par rapport à septembre 2019 dépasse 6%. (Philip Blenkinsop, version française Charles Regnier, , édité par Marc Angrand)

