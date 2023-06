information fournie par So Foot • 19/06/2023 à 16:54

Zidane devient parrain d’une association pour enfants malades du cancer

C’est rieng, c’est les émotiongs.

Ce lundi après-midi à Istres, Zinédine Zidane a été nommé parrain de l’association Le Point rose, qui lutte en faveur d’enfants malades et a pour projet de leur construire une maison médicale, en plus d’aider les familles à se reconstruire après la perte d’un enfant. Le Marseillais s’est dit très fier de ce nouveau rôle et n’a pas réussi à contenir ses larmes au moment de prendre la parole.…

AC pour SOFOOT.com