Zaïre-Emery : garçon mineur, joueur majeur

Revenu de blessure juste à temps pour ce choc face à Dortmund, Warren Zaïre-Emery a sans aucun doute été le meilleur Parisien ce mercredi soir (1-1). Son ascension est stupéfiante à suivre, mais elle donne une claire indication sur le manque de leadership autour de lui.

Lorsqu’Ethan Santos, le défenseur central de Gibraltar, a fait plier la cheville de Warren Zaïre-Emery il y a un peu moins d’un mois, il n’avait sans doute pas à l’esprit qu’il venait de compromettre largement les chances du Paris Saint-Germain d’accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Bien heureusement pour le club de la capitale, le titi parisien fait tout plus vite que les autres, et il a réussi à être présent à temps pour le match à Dortmund, décisif au plus haut point pour l’avenir des Parisiens dans la compétition. Mieux encore : celui qui passera son bac cette année a endossé le costume de patron, que tous ses autres coéquipiers ont délaissé, en qualifiant son équipe d’un but libérateur au cours de la seconde période ce mercredi soir (1-1). S’émerveiller sur les performances d’un si jeune joueur est légitime, se questionner sur le niveau actuel de ses partenaires l’est tout autant.

Un geste d’attaquant… que ses attaquants n’ont pas su faire

Le 20 novembre dernier, le PSG publiait un communiqué clair, expliquant que Zaïre-Emery resterait en soins jusqu’à la trêve hivernale. Il aurait donc fallu en théorie se passer de l’ex-capitaine des Espoirs encore quelques semaines, mais l’intéressé a finalement respecté à la lettre un protocole de soins strict, lui permettant un retour express, alors que son club aurait, selon L’Équipe , peut-être surestimé son indisponibilité initiale. Samedi dernier, face à Nantes (2-1), Luis Enrique avait choisi de lui accorder une petite demi-heure de jeu en guise de reprise, et ce mercredi, l’Asturien n’a pas fait dans la dentelle : il a décidé de donner les clés du camion à sa pépite, en laissant Manuel Ugarte sur le banc, privilégiant un onze plus poussé vers l’attaque, avec quatre éléments offensifs.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com