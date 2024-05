Zaïre-Emery élu meilleur espoir du championnat

La cérémonie des Trophées UNFP a sacré Warren Zaïre-Emery dans la catégorie du meilleur espoir de Ligue 1 ce lundi. Le jeune milieu du Paris Saint-Germain (18 ans) succède ainsi à son coéquipier Nuno Mendes. Il s’est imposé comme un titulaire au sein des rangs du champion de France sous les ordres de Luis Enrique (34 titularisations toutes compétitions confondues). Une ascension qui l’a même propulsé en équipe de France A. « Je suis très content, ça montre le travail acharné que je fais au quotidien, et que je continuerai à faire tous les jours » , a-t-il déclaré sur la scène, remerciant sa famille, ses coéquipiers, son coach et l’ensemble du PSG. « J’espère être là l’année prochaine et le plus souvent possible ! » …

QB pour SOFOOT.com