Yvon Mvogo : « C’est plus facile de parler quand tout va bien »

Si le bateau FC Lorient tangue pas mal depuis le début de la saison, il peut compter sur Yvon Mvogo pour redresser la barre. Le portier international suisse de 29 ans a pris le temps pendant la trêve pour poser un diagnostic sur les failles des Merlus, mais aussi pour raconter ses hauts, ses bas, avant le derby face à Rennes ce dimanche (13h).

Comment expliques-tu les difficultés de Lorient en ce début de saison ? Défensivement, c’est plus dur que d’habitude. On avait plutôt bien commencé face à Paris, Nice et Lille (deux nuls et une victoire face aux Dogues, NDLR) , des affiches où l’on était annoncés perdants. Puis, il y a eu Le Havre… Depuis ce match-là, on encaisse beaucoup trop de buts. Tu ne peux pas toujours remonter trois, quatre buts. Même contre Lyon (3-3), où l’on a quand même eu le mérite de mettre fin à cette spirale négative, on aurait tous pu mieux défendre ou être plus décisifs. Moi le premier.

Lorient est la plus mauvaise défense depuis le coup d’envoi du championnat avec 18 buts encaissés après huit journées. D’où vient la faille ? C’est difficile à dire… Je dirais que ça commence par le mental, notre état d’esprit. Il y a des matchs où l’on a pris un but, puis deux et on a totalement lâché derrière. Si on baisse les bras, aucune chance de revenir dans le match. Ce n’est pas ça, un match de foot : il y a toujours moyen de revenir. On n’est pas là à vouloir faire des cadeaux et encaisser 4-5 buts chaque week-end. Après Nantes, on a eu des discussions avec le coach, entre nous, où l’on s’est parlés, redit qu’il ne fallait rien lâcher. Défendre, on sait très bien le faire, donc il faut que l’on retrouve cette confiance défensive.…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com