Yusuf YazÄ±cÄ± annonce son dÃ©part du LOSC

Yusuf Yazıcı annonce son départ du LOSC

Petite page qui se tourne, mine de rien.

En plein Euro en Allemagne, où il disputera un huitième de finale avec la Turquie face à l’Autriche ce mardi, Yusuf Yazıcı a pris le temps de dévoiler son avenir ce dimanche, sur son compte Instagram. Sans trop en dire non plus, car on ne sait pas quel sera son prochain club, mais l’info est là : le Turc va quitter le LOSC cet été. « C’est plus que du sport, plus que des mots, et je suis reconnaissant pour tout le soutien et l’amour que j’ai reçu de vous tous pendant mon séjour à Lille. Ce fut un honneur de porter ce maillot. Chaque belle chose a une fin » , a déclaré l’attaquant, qui n’a pas toujours été titulaire avec Paulo Fonseca cette saison.…

AL pour SOFOOT.com