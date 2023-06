information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 11:04

Youssoufa Moukoko victime d’insultes racistes après un penalty raté

Si vous pensiez qu’Espoirs et racisme ne pouvaient pas cohabiter…

Youssoufa Moukoko a reçu des insultes racistes après son penalty manqué face à Israël (1-1), ce jeudi en Géorgie lors de l’Euro Espoir. Jessic Ngankam, son coéquipier, a vécu le même sort. Ces deux actions ratées ont alors provoqué un torrent de haine sur les réseaux sociaux. « Si nous gagnons, nous sommes tous des Allemands. Si nous perdons, ces commentaires de singe viennent. Jessic les a eus, je les ai eus. Des choses comme ça n’ont tout simplement pas leur place dans le football , a précisé le joueur du BVB après le match. Nous essayons d’aider l’équipe. Quand vous recevez des messages comme ça, c’est dégoûtant. Cette fois, ça fait mal. Maintenant, ça suffit ». Son équipe du Borussia Dortmund l’a soutenu et a dénoncé cet acte via un tweet : « La famille Borussia est derrière toi, Youssoufa. Nous condamnons les propos racistes tenus contre Youssoufa Moukoko et son coéquipier Jessic Ngankam après le match. Reste fort ! ». …

TJ pour SOFOOT.com