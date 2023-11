Youssouf Fofana, vraie option

Malgré le nul concédé en Grèce ce mardi (2-2), Youssouf Fofana a livré une prestation plus qu'aboutie. Le milieu monégasque a parfaitement répondu aux attentes et peut déjà préparer ses valises pour l'Allemagne.

Le grand gagnant de cet ultime rassemblement de l’équipe de France cru 2023 n’est peut-être pas celui que l’on attendait. Ce n’est pas Randal Kolo Muani, malgré son but ce mardi soir lors du match nul des Bleus en Grèce (2-2), ni Ousmane Dembélé et encore moins Jules Koundé qui repartent de Clairefontaine avec la couronne virtuelle de celui qui a gagné le plus de points auprès de Didier Deschamps. Youssouf Fofana, qui a pris ses habitudes au château yvelinois depuis plus d’un an, avait l’occasion de profiter des absences d’Aurélien Tchouaméni et d’Eduardo Camavinga pour montrer qu’il était plus qu’un mec super positif dans un groupe. Et il l’a parfaitement fait.

Un prestation XXL

S’il avait glissé dans la hiérarchie derrière le phénomène Warren Zaïre-Emery, titulaire contre Gibraltar samedi (14-0), il avait profité de la blessure du jeune Parisien pour entrer plus tôt que prévu, alors que l’horloge n’indiquait qu’une vingtaine minutes de jeu. Même si la très faible opposition qui s’était pointée à Nice relativisait son bon match, et son premier but en Bleu, le Monégasque a pu confirmer qu’il était bel et bien en forme cette saison. Suffisamment pour enchaîner ce mardi à Athènes, d’autant plus qu’il ne jouera pas ce vendredi face au PSG, puisqu’il est suspendu. Omniprésent au milieu de terrain, il a servi de magnifique rampe de lancement à ses partenaires, et a comblé les brèches.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com