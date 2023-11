Youssouf Fofana : « Je voulais montrer que je peux être dans cette liste »

Fofana taille patron.

Auteur d’un but magnifique pour égaliser en faveur de l’équipe de France à Athènes, Youssouf Fofana a rendu une copie presque parfaite pour sa deuxième sélection en trois jours (il avait très vite remplacé Warren Zaïre-Emery face à Gibraltar). « Je voulais montrer que je peux être dans cette liste, ça faisait pas mal de temps que je venais et que je n’avais pas beaucoup de temps de jeu , confiait-il à TF1 après la partie. L’objectif premier était de remplacer Aurélien (Tchouaméni) , Cama (Eduardo Camavinga) , Warren, et de garder cette exigence au milieu de terrain. Quand on vient d’arriver en équipe de France, on veut bien faire, on cherche à faire simple. Mais passer du temps avec les autres joueurs m’a permis de me relâcher, de me mettre en confiance. » …

