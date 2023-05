Youssef Maziz : « Les n°10 d’aujourd’hui ne sont plus vraiment des n°10 »

10 Youssef MAZIZ (fcm) during the Ligue 2 BKT match between Metz and Laval at Stade Saint-Symphorien on April 1, 2023 in Metz, France. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport)

À 24 ans, Youssef Maziz a enfin trouvé sa place dans son club formateur, le FC Metz. Dans le sillage d'un Georges Mikautadze en feu, le milieu franco-marocain est persuadé que les Grenats, troisièmes, ont encore les cartes en main pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Mais qu'est-ce que le Mazizien a sous son grand chapeau ?

Dans ce coude-à-coude avec les Girondins, le dernier match nul contre le Paris FC (1-1) met-il en péril vos ambitions de montée en Ligue 1 ?

L’objectif reste le même, puisqu’on est toujours à une longueur de Bordeaux (3 points d’écart, NDLR) . En revanche, on n’a plus le droit à l’erreur. Il faut pousser pour prendre le maximum de points et attendre une erreur de leur part pour prendre cette deuxième place. On a envie de prolonger au maximum la série de 20 matchs d’invincibilité en restant invaincus jusqu’à la fin de la saison. Mieux : on doit arrêter les matchs nuls et prendre les trois points à chaque fois pour espérer monter à la fin.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com