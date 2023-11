information fournie par So Foot • 24/11/2023 à 14:25

Youpi, Marco Asensio est de retour dans le groupe du PSG !

C’est une nouvelle que l’on n’attendait plus.

Absent depuis le 8 septembre, et un match avec l’Espagne face à la Géorgie, Marco Asensio va enfin revenir sur les terrains. Le PSG a annoncé sa présence dans le groupe pour le match face à Monaco, au Parc des Princes ce vendredi à 21h, près de trois mois après une blessure au pied qui a gâché son intégration au Paris Saint-Germain. L’ancien du Real Madrid avait pourtant parfaitement débuté la saison, avec deux buts et une passe décisive lors des trois premières journées de championnat et surtout une complémentarité naissante avec les autres attaquants parisiens.…

JF pour SOFOOT.com