22/12/2023

Youcef Atal : « Je n’ai rien fait de grave »

Jugé pour provocation à la haine, Youcef Atal a vu le parquet requérir une peine de prison et 45 000€ d’amende à son encontre ce lundi, lors de son procès. Le délibéré sera rendu le 3 janvier prochain. Le latéral niçois, suspendu depuis les faits par son club, avait partagé une vidéo d’un prédicateur appelant à un « jour noir » pour les Juifs quelques jours après les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, et la riposte militaire d’Israël. « J’ai partagé la vidéo parce que j’ai pensé que c’était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre , avait assuré l’intéressé à la barre, lundi. Malheureusement, je regrette de ne pas l’avoir vue jusqu’à la fin. J’ai partagé parce que je pensais que c’était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ça n’est pas dans mon intention d’être contre n’importe quelle personne. »

Arrivé en Algérie pour y préparer la CAN, Youcef Atal s’est exprimé auprès de journalistes présents à son arrivée à l’aéroport. « J’ai reçu beaucoup de messages du peuple algérien. Ça m’a donné de la force. Je ne suis pas inquiet car je n’ai rien fait de grave. Je voulais juste être solidaire avec le peuple palestinien », a-t-il assuré. Avant de se projeter déjà sur le tournoi continental, qui débutera le 13 janvier prochain : « Notre objectif est de rayonner en Côte d’Ivoire afin de rendre le peuple algérien heureux. »…

