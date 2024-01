information fournie par So Foot • 03/01/2024 à 14:33

Youcef Atal condamné à huit mois de prison avec sursis

La sentence est tombée.

Poursuivi pour « provocation à la haine à raison de la religion » pour avoir publié sur son compte Instagram une vidéo d’un prédicateur appelant à « un jour noir pour les Juifs », Youcef Atal a été condamné. Le parquet avait requis 10 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende après le procès du 18 décembre dernier. Le tribunal correctionnel de Nice a reconnu le joueur niçois coupable et l’a condamné à huit mois de prison avec sursis et à 45 000 euros d’amende.…

LP pour SOFOOT.com