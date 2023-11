Youcef Atal a été remis en liberté sous contrôle judiciaire

On vous présente la justice à toute vitesse.

Mis en examen jeudi soir dans les locaux de la police judiciaire de Nice, Youcef Atal a été remis en liberté ce vendredi après-midi. Il est visé par une enquête préliminaire pour provocation à la haine raciale, qui fait suite à son partage d’un post antisémite au moment de la reprise de l’offensive du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier. À la sortie de sa garde à vue, le joueur de l’OGC Nice a été placé sous contrôle judiciaire et est convoqué devant le tribunal correctionnel le 18 décembre. L’international algérien risque un an de prison et 45 000 euros d’amende, et n’a pas le droit de quitter le territoire national jusqu’à son jugement « sauf pour des raisons liées à des activités de footballeur », précise le tribunal judiciaire de Nice.…

CD pour SOFOOT.com