Yoann Court est un joueur libre

A 33 ans, il peut encore rendre quelques services.

Mais pas à Caen, visiblement : recruté en septembre 2020, Yoann Court a quitté le Stade Malherbe qui a résilié son contrat. Ce dernier liait pourtant les deux parties jusqu’à juin 2024, mais le joueur de touchait plus vraiment le ballon depuis un certain temps : titularisé douze fois entre août et novembre 2023, le milieu de terrain n’a plus foulé une pelouse de Ligue 2 après un nul contre Quevilly-Rouen.…

FC pour SOFOOT.com