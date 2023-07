Yaya Touré avait conseillé à City de recruter Sadio Mané, époque Southampton

Le pif.

Dans Match of the Day Africa sur la BBC, Yaya Touré – tout frais entraîneur adjoint du Standard de Liège – a indiqué qu’il avait vivement conseillé à ces anciens dirigeants de recruter Sadio Mané, lorsque celui-ci était encore à Southampton : « J’ai toujours voulu jouer avec lui. J e le considérais beaucoup et je demandais à certains de mes dirigeants à Manchester City de le signer. Mais en fin de compte, ça ne s’est pas fait. Après ça, (Jürgen) Klopp a eu l’idée de le recruter (en 2016 contre une grosse quarantaine de millions d’euros) et regardez ce qu’il a fait pour Liverpool, il a été brillant. J’aime ce joueur. » …

MA pour SOFOOT.com