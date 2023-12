information fournie par So Foot • 20/12/2023 à 15:13

Yacine Bammou dit au revoir à l’AC Ajaccio

Bammou ferme la boutique.

Arrivé à l’AC Ajaccio cet été en provenance d’Al-Shamal SC au Qatar, Yacine Bammou largue déjà les amarres. Le club corse l’a annoncé via un communiqué : « Yacine Bammou fait aujourd’hui un choix personnel que le club regrette et ne peut empêcher. Ses valeurs humaines et ses qualités footballistiques représentent une grande perte pour l’équipe. » Le départ du Marocain est un coup dur pour l’ACA, puisque l’ancien Nantais était un pilier du début de saison prometteur des Ajacciens (18 matchs joués en Ligue 2 sur 19 possibles).…

LP pour SOFOOT.com