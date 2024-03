information fournie par So Foot • 10/03/2024 à 10:32

Xavi refuse de comparer un de ses joueurs à Messi

Heureusement qu’il était là…

Lors de la 28 e journée de Liga, Barcelone a eu toutes les peines du monde à venir à bout de Majorque. Les Catalans ont en effet dû attendre les vingt dernières minutes pour trouver la faille par Lamine Yamal, à peine 16 ans au compteur. Déjà décisif pour son club formateur, le jeune talent est déjà comparé aux plus grands en raison de sa précocité et de son poste. Notamment à un certain Lionel Messi……

