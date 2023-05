Xavi pas d’accord avec Guardiola sur le racisme en Espagne

Ils s’expliqueront face à Cyril Hanouna.

Après les tristes scènes qui ont eu lieu le week-end dernier à Valence, où Vinicius a été victime de racisme, les réactions se multiplient en Espagne. Et même en-dehors. Vendredi, deux jours avant de se déplacer sur la pelouse de Brentford, Pep Guardiola se montrait pessimiste en conférence de presse quant à l’évolution des mentalités en Espagne : « Je connais un peu le pays et je ne suis pas vraiment optimiste » . Xavi a répondu à son ancien coach ce samedi, à la veille d’affronter Majorque, et a exprimé son désaccord. « Je ne suis pas d’accord avec Pep. C’est une question d’éducation des gens et des nouvelles générations. Si nous restons comme nous sommes, nous n’avancerons pas » , a expliqué l’entraîneur du Barça.…

LT pour SOFOOT.com