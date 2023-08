information fournie par So Foot • 14/08/2023 à 10:41

Xavi furieux contre l’arbitrage en Liga

L’entraîneur voit rouge.

Dimanche, en clôture de la première journée de Liga, le FC Barcelone s’est cassé les dents sur la défense de Getafe (0-0). Parfois à la limite, celle-ci a fait perdre ses nerfs à Raphinha, coupable d’un vilain coup de coude, et de son coach Xavi, vociférant sur le banc, qui ont tous deux écopé d’un carton rouge. Après la rencontre, l’ancien milieu de terrain blaugrana n’avait pas décoléré. « Si nous vendons le produit LaLiga et que nous proposons cela, ça n’aide personne. (…) C’est normal que les gens ne veuillent plus regarder de football. Cela n’a pas été un match, la production d’aujourd’hui est une honte » , a jugé Xavi.…

EL pour SOFOOT.com