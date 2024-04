information fournie par So Foot • 22/04/2024 à 16:51

Xavi, finalement parti pour rester au Barça ?

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas de Xavi.

Selon les informations de Mundo Deportivo et de RAC1, Xavi envisagerait de revenir sur sa décision de quitter le banc des Blaugrana en fin de saison. Une réunion pour analyser la situation doit être organisée dans les prochains jours entre l’ancien milieu de terrain, le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste et le directeur sportif Deco. Il se pourrait donc que le contrat du tacticien, signé en septembre dernier et qui court jusqu’en juin 2025, soit finalement honoré.…

FL pour SOFOOT.com