Xavi en veut à Luis Rubiales, Iniesta décrit une « honte » pour le foot espagnol

La Liga des justiciers.

Alors que toutes les voix s’élèvent contre Luis Rubiales, qui a notamment embrassé Jenni Hermoso sans son consentement lors des célébrations du titre mondial de l’Espagne, et cumule les casseroles, Xavi est aussi monté au créneau ce samedi. Pour rappel, le boss de la RFEF vient d’être suspendu par la FIFA, mais pas par sa propre Fédération. Présent en conférence de presse avant le match à Villarreal, le coach du Barça est allé droit au but : « J’apporte mon soutien inconditionnel à Jenni et à toutes les joueuses et je condamne le comportement du président de la RFEF, qui me semble inacceptable » , s’est-il exprimé, sans tergiverser.…

AL pour SOFOOT.com