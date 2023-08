Xavi confirme la volonté de Dembélé d’aller au PSG

Se queda pas.

Ousmane Dembélé est toujours plus proche du Paris Saint-Germain et son arrivée dans le club de la capitale ne devrait pas tarder. En tout cas, même Xavi a confirmé dans la nuit de mardi à mercredi que son ailier bien-aimé souhaitait quitter les plages catalanes pour le bitume francilien. « C’est une décision personnelle, je me sens mal parce qu’on s’est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer » , a-t-il expliqué à la chaîne TV3 juste après la victoire de son Barça face à l’AC Milan, en amical à Las Vegas (1-0).…

LT pour SOFOOT.com