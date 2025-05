Xabi Alonso au Real Madrid, la suite logique ?

En attendant de savoir si le Basque succèdera effectivement à Carlo Ancelotti à la Maison Blanche, on peut déjà réfléchir à la pertinence de ce choix, somme toute assez cohérent.

S’il est motivé, Xabi Alonso pourra se mater la fin du Clasico directement après son probable dernier match à domicile avec le Bayer Leverkusen, ce dimanche à 15h30 contre le Borussia Dortmund. Probable car, depuis ce vendredi, le Basque est envoyé par le quotidien Marca sur le banc du Real Madrid pour les trois prochaines saisons, en remplacement d’un Carlo Ancelotti à bout de souffle et ce, malgré deux Ligues des champions remportées depuis son deuxième passage commencé en 2021. Peut-être aussi que Xabi Alonso préférera rentrer chez lui pour faire la sieste mais une chose est sûre, personne ne lui en voudra s’il regarde déjà de l’autre côté des Pyrénées.

À deux journées de la fin, son Leverkusen est seul dauphin du Bayern, sacré le week-end dernier, et ne peut plus être rattrapé. Ce qui signifie que l’écurie de la banlieue de Cologne participera à une deuxième campagne de C1 consécutive la saison prochaine. Mission accomplie. Aux manettes, on retrouvera – probablement, là encore – Erik ten Hag ou Cesc Fabregas, mais ceci est une autre histoire. Au passage, quand le deal sera officiel, le Bayer récupérera un joli chèque (au montant encore à définir) puisque le contrat de Xabi Alonso court jusqu’en 2026. Un dernier petit cadeau bonus en guise d’adieux, même si ce que les supporters retiendront en premier lieu, c’est ce doublé coupe-championnat historique remporté en 2024 et qui a permis au surnom Neverkusen d’être définitivement jeté aux oubliettes de l’histoire de la Bundesliga. Le tout avec une philosophie de jeu bien définie qui en fait un ambassadeur de cette nouvelle génération de jeunes entraîneurs parfaitement adaptés au football moderne et adaptable au football du futur.…

