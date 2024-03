Xabi Alonso a pris sa décision pour son avenir

Le football qu’on aime.

Il est arrivé sur le banc du Bayer Leverkusen en octobre 2022 et il devrait encore y rester pour quelque temps. Au cœur d’une saison exceptionnelle, et alors que son équipe est toujours invaincue et en lice dans trois compétitions (Bundesliga, Pokal et Ligue Europa), Xabi Alonso a mis fin au suspense. Courtisé par le Bayern Munich et Liverpool, l’ancien milieu de terrain a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu’il souhaitait poursuivre l’aventure à Leverkusen la saison prochaine.…

QF pour SOFOOT.com