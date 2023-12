information fournie par So Foot • 22/12/2023 à 17:34

Wydad Casablanca : le président arrêté pour trafic international de drogue

Le président du Wydad Casablanca, Saïd Naciri, a été arrêté ce vendredi matin sur ordre de la Cour d’appel de Casablanca pour trafic international de drogue. Noël n’a visiblement pas la même signification pour tout le monde, à commencer par le président de Casablanca, qui fait partie d’un groupe de 25 personnes impliquées dans cette affaire de trafic de drogue, surnommée l’ « Escobar du Sahara » au Maroc. Les chefs d’accusation retenus contre Saïd Naciri sont nombreux et parmi eux on retiendra le « blanchiment d’argent », l’ « abus de pouvoir » et le « recel » . L’affaire a été déclenchée par les déclarations d’un jeune Malien, déjà condamné à 10 ans de prison au Maroc en 2019 pour trafic de drogue international, lequel implique le président du Wydad dans cette affaire.…

CD pour SOFOOT.com