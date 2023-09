Women in Football (WIF) lance un appel pour plus de représentation féminine dans les instances

Passons à la vitesse supérieure.

Alors que le football féminin gagne enfin du terrain, au sortir d’un Mondial record, le réseau Women in Football lance un appel à la FIFA et aux six confédérations continentales. Le message ? Atteindre au moins 30% de femmes dans les instances du football, au sein des assemblées générales et comités exécutifs des fédérations. « Nous saluons les progrès réalisés vers l’égalité des sexes par de nombreuses instances du football, mais dans l’ensemble du football, ce n’est pas suffisant et c’est trop lent » , a déclaré Yvonne Harrison, PDG de Women in Football.…

AHD pour SOFOOT.com