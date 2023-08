information fournie par So Foot • 13/08/2023 à 16:07

Wissam Ben Yedder copieusement sifflé à Clermont après son but

Mis en examen pour viol et agression sexuelle, Wissam Ben Yedder est bien titulaire sur la pelouse de Clermont ce dimanche pour la première journée du championnat. Le capitaine de l’ASM a même ouvert son compteur, juste avant la pause. Alors que le score était de 1-1, il a profité d’un ballon repoussé par le poteau pour donner l’avantage à son club. Un but que l’attaquant a célébré d’une manière différente de ses habitudes, en baissant la tête et en croisant les bras. Tout ça sous les sifflets nourris du public du stade Gabriel Montpied.

🔥⚪🔴 Et qui voilà, Ben Yedder qui ouvre son compteur but, et qui le célèbre à sa manière. (2-1 pour Monaco à Clermont, 44e). pic.twitter.com/9jVf8CWNrZ…

