Willy Sagnol : « La Géorgie sera le petit Poucet de cet Euro, mais on ne se comportera pas comme ça »

Willy et la Géorgie ont décroché le ticket d’or.

Face à la Grèce ce mardi, la Géorgie a décroché sa place pour l’Euro 2024 après une séance de tirs au but intense (0-0, 4-2 TAB). Dirigés par Willy Sagnol, les Croisés participeront à leur première compétition internationale, ce qui n’empêche pas l’ancien latéral français d’afficher de l’ambition. « Les joueurs m’ont tous dit qu’ils n’iraient pas en Allemagne pour faire du tourisme. Ça tombe bien, je connais déjà. Il faudra être ambitieux », clame le Stéphanois dans une interview pour le journal L’Équipe. Conscient des forces et des faiblesses de son effectif, Sagnol sait que « la Géorgie sera le petit Poucet de cet Euro, mais on ne se comportera pas comme ça ». …

