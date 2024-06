« Willy Sagnol, c’est quand même quelqu’un »

Chroniqueur judiciaire et écrivain, Dimitri Rouchon-Borie a eu un coup de cœur pour Willy Sagnol. Et pas seulement parce qu’il vient d’étriper le Portugal de Cristiano : toute cette admiration est due aussi à un style.

« Willy Sagnol, c’est quand même quelqu’un. Euro 2024 : il pousse gentiment le Portugal sur la touche, tout en envoyant la sélection géorgienne dans l’histoire, et il fête ça avec la sobriété d’un assureur de collectivité territoriale qui viendrait d’épargner à sa boîte le remboursement d’une haie de thuyas. Mercredi soir, à la deuxième minute du temps de jeu, le champ géorgien s’élève pourtant d’un cran, avec la première moisson fertile d’un but éclair. Et lui, il ne moufte pas, dans son T-shirt blanc, là.

Le sosie officiel de Clovis Cornillac a boudé la team costard, sélect en sélection et raideur transversale, autant que la team survêt’ banc de touche, pour la touche de blanc d’un tricot de corps. Willy, il est ramassé dedans, à la limite de vexer la taille L, et il brave ce moment d’histoire du sport en montrant davantage de relief à l’extérieur que d’émotions à l’intérieur. Alors, tandis que le commentaire sportif appuie sur les phonèmes en « -azde » pour raconter le jeu géorgien, nous, on reste scotchés sur le vrai name du boss de la pelouse : Willy.…

Par Dimitri Rouchon-Borie pour SOFOOT.com