Willy Sagnol : « C’est facile de ne pas être déçu »

Le point du bonheur.

Pour la première participation à l’Euro de son histoire, la Géorgie a obtenu son premier point ce samedi en tenant tête à la Tchéquie. Malgré l’égalisation tchèque et une belle opportunité gâchée en fin de rencontre, Willy Sagnol était heureux après la partie. « Depuis trois ans et demi que je suis en Géorgie, nous avons fait beaucoup de choses très positives sur le terrain. Mais c’est aussi une expérience humaine énorme et très forte pour moi, a salué le sélectionneur » , après avoir tenté de réconforté Saba Lobzhanidze, qui aurait pu offrir un succès historique à son pays.…

