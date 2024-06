William Saliba « n'a pas peur de la Belgique »

Cap sur les huitièmes.

Après 36 heures de repos avec leurs familles, les Bleus ont mis le cap sur les huitièmes de finale et la rencontre face à la Belgique. En conférence de presse à la Home Deluxe Arena, à Paderborn, William Saliba a parlé d’une « très bonne équipe avec de très bons joueurs qu’on ne va pas prendre de haut » pour évoquer les Diables Rouges. Le défenseur a également répondu à Wout Faes : « Nous aussi, on n’a pas peur de la Belgique. On n’a peur de personne. S’il n’a pas peur de nous, tant mieux pour lui, on verra lundi et on va tout faire pour gagner (…) Même s’ils ne nous craignent pas, je ne suis pas sûr que ça leur fait plaisir de jouer face à nous. » …

CG, à Paderborn pour SOFOOT.com