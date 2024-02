Will Still : « Si on ne faisait pas d'erreur, on serait le Barça »

Will Still : « Si on ne faisait pas d'erreur, on serait le Barça »

Pas de vainqueur, et pas la même humeur.

Reims et Lens n’ont pas réussi à se départager ce dimanche après-midi à Auguste-Delaune (1-1). Après la partie, les deux entraîneurs n’étaient pas vraiment habités des mêmes sentiments, Will Still étant plutôt décontracté, au micro de Prime Video : « Depuis deux ans, je commets des erreurs presque tout le temps. Je suis un être humain, je sais qu’il y a certains trucs qui vont me saouler. Il faut qu’on essaye de corriger ça au plus vite, d’effacer ces petites erreurs-là de notre jeu parce que ça nous coûte assez cher en matière de points. Je le dis, tout n’est pas parfait, on n’est que le Stade de Reims. Les erreurs font partie du truc, si on n’en faisait pas, on serait le Barça. Et on n’est pas le Barça. » …

AL pour SOFOOT.com