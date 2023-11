Will Still se sent « comme un con » après la défaite contre Rennes

Pas de langue de bois.

Défait 3-1 à Rennes ce dimanche, l’entraîneur du Stade de Reims Will Still a dit se sentir « comme un con » en raison du non-respect de ses consignes par ses joueurs qui a conduit à l’ouverture du score bretonne dès la 4 e minute, malgré sa mise en garde. « Ce n’est pas faute de l’avoir répété et crié avant d’entrer sur le terrain , s’agace l’entraîneur belge en conférence de presse. C’est là que tu te sens toujours un peu con comme entraîneur, parce que tu as beau prévenir et insister, la réalité des choses est parfois différente. » …

AEC pour SOFOOT.com