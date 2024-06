Will Still s'« emmerde un peu » devant les matchs de l'Euro

Will Still s'« emmerde un peu » devant les matchs de l'Euro

La classe de Still, encore.

Le RC Lens a repris l’entraînement cette semaine avec son nouvel entraîneur Will Still. Et l’ancien coach de Reims n’a pas perdu son franc-parler pendant les vacances. Le Belgo-britannique de 31 ans a pris la parole en conférence de presse ce vendredi, à trois jours du huitième de finale de l’Euro entre la France et la Belgique. « Je ne vais pas vous mentir, j’en ai presque rien à foutre car je suis plus pour l’équipe d’Angleterre, mais elle est catastrophique. Bon, je rigole, a-t-il souri. Mais par fierté, je voudrais que l’équipe belge gagne pour vous emmerder. Le début de la Belgique n’est pas bon mais j’aime charrier les gens. Ce serait magnifique si la Belgique gagnait. » …

UL pour SOFOOT.com