Will Still : « Pas ma semaine la plus facile »

Coup de blues.

Annoncé en partance pour Sunderland en milieu de semaine, ou tout du moins fortement intéressé pour filer à l’anglaise, Will Still a vu ses ouailles se prendre un nouveau gadin – le quatrième sur les cinq dernières journées – face à Lens (2-0). Autant dire que l’intéressé a connu des jours meilleurs. « La vie est dure pour l’instant , reconnaît-il au micro de Canal + après cette partie. Ce n’était pas ma semaine la plus facile. Mais je la prends sur moi et la défaite aussi. » …

