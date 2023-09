Will Still : « Il y en a qui doivent dire “Qu’est-ce qu’il peut être pénible ce coach” »

Will Still sait décidément tout faire.

Au lendemain de la belle victoire de ses poulains à Lille, l’entraîneur du Stade de Reims était l’invité de la chaîne L’Équipe, mercredi. L’occasion pour le Belge de revenir sur ses ambitions, à la tête des Champenois : « On a une équipe compétitive, on a de très bons joueurs. On est capables d’aller embêter n’importe qui. Si on fait les choses dans l’ordre, on va pouvoir embêter pas mal de monde. » …

AHD pour SOFOOT.com