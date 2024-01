information fournie par So Foot • 05/01/2024 à 11:05

Wilfried Nathan Douala : 17 ans et des polémiques

Wilfried Nathan Douala : 17 ans et des polémiques

Sélectionné avec le Cameroun pour disputer la CAN, Wilfried Nathan Douala, 17 ans, suscite les interrogations concernant son âge. Sur fond d’accointances entre son club et Samuel Eto’o.

Le Cameroun vit une drôle de préparation pour la Coupe d’Afrique des nations. Déjà privés d’Eric Maxim Choupo-Moting, diminué physiquement, les Lions indomptables ont ensuite appris la défection de François Regis Mughe. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a ainsi refusé la convocation de Rigobert Song, afin de gagner du temps de jeu en Ligue 1. De son côté, André Onana n’a décidé de rejoindre ses coéquipiers que le 14 janvier, soit à la veille de leur entrée en lice contre la Guinée. Le portier a privilégié les matchs de Manchester United contre Wigan en Cup et Tottenham en championnat. Mais si les absents ont souvent tort, les présents, eux, font également parler. C’est le cas de Wilfried Nathan Douala, surprise de la liste de Song. Milieu de terrain âgé de 17 ans seulement, Douala suscite en effet la polémique bien malgré lui. La faute à des interrogations sur sa véritable année de naissance, mais également sur la relation entre son club local du Victoria United et le président de la Fédération camerounaise, Monsieur Samuel Eto’o Fils.

On lui parle d’âge

Le 28 décembre dernier, le nom de Wilfried Nathan Douala se révélait donc à l’ensemble de la planète foot. Au même titre que son visage. Le début d’un feuilleton, pour celui dont le gabarit en a fait tiquer plus d’un. Un physique d’athlète, en décalage avec l’image du joueur pubère que beaucoup pensaient voir apparaître en écoutant Rigobert Song égrainer sa liste. Et une source d’interrogations et de débats sur le continent africain.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com