Wendie Renard s’est entraînée seule avant le Brésil, Selma Bacha de retour

Le compte à rebours est lancé.

L’entame délicate des Bleues dans leur Mondial a été marquée par le nul frustrant face à la Jamaïque (0-0) et la gêne au mollet gauche ressentie par Wendie Renard. Restée sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final, la capitaine est désormais incertaine pour la future rencontre, capitale, contre le Brésil programmée samedi (12 heures en France). Durant l’entraînement collectif de mardi, la Lyonnaise est restée en marge pour faire du vélo stationnaire. « On sait qu’elle a un petit pépin au mollet, mais par rapport au diagnostic, on n’en sait pas plus. Le staff médical fait tout pour la remettre le plus rapidement sur pied » , a déclaré Amel Majri en conférence de presse.…

EL pour SOFOOT.com