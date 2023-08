information fournie par So Foot • 08/08/2023 à 10:43

Wendie Renard : « La France a pris du retard »

C’est juste qu’on laisse de l’avance aux autres pour mieux les dépasser…

À quelques heures d’affronter le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Wendie Renard a pu s’étaler dans les colonnes du Figaro , ce mardi. La capitaine des Bleues est notamment revenue sur l’état du football féminin en France, qui semblait avoir perdu l’avance qu’il avait sur ses voisins il y a encore dix ans. « L’Italie avait beaucoup de retard par rapport à la France. Quand j’ai commencé en Ligue des champions, on revenait avec des scores ultra-favorables, parce que, physiquement, on était au-dessus, mieux structuré. Aujourd’hui, en Espagne, en Italie ou en Angleterre, les championnats sont passés pros, et nous avons pris du retard » , a-t-elle analysé, tout en souhaitant que les décisions prises par la FFF permettront de revenir au niveau des voisins.…

LT pour SOFOOT.com