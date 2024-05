information fournie par So Foot • 24/05/2024 à 09:49

Wayne Rooney a-t-il trouvé son prochain club ?

L’infernal Wayne Rooney is back.

Selon les informations du Guardian , l’ancien attaquant de Manchester United et de la sélection anglaise serait le candidat n°1 pour le poste d’entraîneur de Plymouth, en deuxième division anglaise. Rooney avait été licencié de Birmingham après quelques semaines seulement sur le banc des Blues , mais a toujours souhaité rebondir. « C’est un revers, mais je suis un battant et je veux revenir dans le métier. Vous savez, en tant que coach, être viré fait partie du job. Il faut voir ensuite comment vous rebondissez. J’ai eu du temps pour réfléchir, et être sûr de faire les choses bien la prochaine fois », disait-il en février dernier.…

MV pour SOFOOT.com