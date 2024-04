Washington et Pékin d'accord pour discuter d'une croissance économique "équilibrée"

La secrétaire au Trésor Janet Yellen et son homologue chinois He Lifeng à Canton, dans le sud de la Chine, le 6 avril 2024 ( AFP / Pedro Pardo )

Washington et Pékin ont convenu d'avoir des "échanges intensifs sur une croissance équilibrée", a indiqué le Trésor américain dans un communiqué publié samedi à l'issue de deux jours d'entretiens entre la secrétaire au Trésor Janet Yellen et son homologue chinois He Lifeng à Canton.

Ces échanges à venir représentent une nouvelle tentative pour stabiliser les relations tendues entre les deux premières économies mondiales depuis la rencontre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en novembre dernier.

"Ces échanges faciliteront une discussion sur les déséquilibres macroéconomiques (...) et j'ai l'intention de profiter de cette occasion pour plaider en faveur de conditions équitables pour les travailleurs et les entreprises américains", a déclaré Mme Yellen dans un communiqué séparé.

Les Etats-Unis craignent que les subventions massives injectées par le gouvernement chinois dans les technologies, énergies vertes, véhicules électriques ou encore batteries, n'inondent de produits à bas coûts le marché mondial, mettant en difficulté les entreprises de ces secteurs hors de Chine.

Mme Yellen avait affirmé vendredi que les subventions versées par Pékin à l'industrie représentaient "un risque pour la résilience économique mondiale", en créant une "surcapacité" de production. Elle a précisé avoir abordé cette question pendant "plus de deux heures" samedi matin avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

Pékin a rejeté les inquiétudes occidentales et dénoncé le mois dernier une enquête de l'UE sur ses subventions aux véhicules électriques, la décrivant comme du "protectionnisme".

Mme Yellen a laissé entendre samedi que des progrès avaient été réalisés entre les deux parties sur ce point.

"Je pense que les Chinois réalisent à quel point nous sommes préoccupés par les implications de leur stratégie industrielle pour les États-Unis, par la possibilité d'inonder nos marchés avec des produits à l'exportation difficile à concurrencer pour les entreprises américaines, et que d'autres pays ont les mêmes préoccupations", a souligné Mme Yellen.

Le problème prendra du temps à être résolu, mais l'accord sur un dialogue "offre un moyen structuré de continuer à nous écouter les uns les autres et de voir si nous pouvons trouver un moyen d'aller de l'avant en évitant les conflits", a-t-elle ajouté.

- Direction Pékin -

La secrétaire au Trésor Janet Yellen s'adresse à des journalistes après sa rencontre avec son homologue chinois He Lifeng à Canton, le 6 avril 2024 ( AFP / Pedro Pardo )

Mme Yellen devait ensuite prendre la direction de Pékin pour deux jours d'entretiens de haut niveau avec les dirigeants chinois.

La visite de Mme Yellen, sa deuxième en Chine en un an, survient au moment où Washington et Pékin s'opposent sur nombre de sujets, comme l'accès aux technologies de pointe, l'avenir de Taïwan ou l'application vidéo TikTok.

La secrétaire américaine au Trésor a aussi mis en garde samedi les entreprises chinoises qui aideraient la Russie dans sa guerre en Ukraine. Elle estime que "les entreprises, notamment chinoises, ne doivent pas apporter de soutien matériel à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, à l'industrie russe de défense" et a menacé de "conséquences importantes" celles qui le feraient.

"Nous avons été clairs avec la Chine sur le fait que nous considérons que la Russie bénéficie du soutien des biens que la Chine et les entreprises chinoises lui fournissent", un sujet "sur lequel nous travaillons ensemble", a dit Mme Yellen à des journalistes à Canton.

Le communiqué du Trésor américain précise également que Pékin et Washington se sont "engagés à travailler ensemble sur des défis communs, dont le financement pour le climat et les questions de dette dans les économies émergentes et à faible revenu".

Derniers préparatifs avant l'entretien entre la secrétaire au Trésor Janet Yellen et son homologue chinois He Lifeng à Canton, le 6 avril 2024 ( AFP / Pedro Pardo )

Les deux pays veulent aussi intensifier la lutte commune contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un "groupe de travail financier" bilatéral, avec une première réunion "dans les semaines à venir".

Washington a appelé Pékin à plusieurs reprises à coopérer pour endiguer le trafic dévastateur de fentanyl, un opiacé de synthèse provenant souvent d'usines en Chine et vendu de façon illicite aux Etats-Unis.

Les présidents Biden et Xi avaient convenu de coopérer sur cette question lors de leur sommet de novembre en Californie, qui avait permis de stabiliser quelque peu les relations bilatérales.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken devrait également se rendre en Chine dans les semaines à venir, un nouveau signe de la reprise des échanges normaux entre les deux puissances.