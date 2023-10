Warren Zaïre-Emery : « On était revanchards »

Que Kylian Mbappé rende les clefs du club, il est là le nouveau patron.

Élu homme du match après la large victoire du Paris Saint-Germain face à l’AC Milan (3-0), Warren Zaïre-Emery s’est arrêté au micro de RMC Sport pour analyser cette rencontre : « On n’a pas très bien débuté, on a parlé pendant la mi-temps, on s’est repris, on s’est dit les choses qui n’allaient pas et on a réussi à gagner ce match avec de la fierté. » …

FP pour SOFOOT.com